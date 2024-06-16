2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108750571 Ücretsiz

108750571 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108750571 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108750571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü   Ardeşen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 242,53795

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.745.325

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108750571

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,53795

Başarı Sıralaması: 1.745.325

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,01844

Başarı Sıralaması:  1.746.666

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1609097

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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