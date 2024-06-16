2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108750571 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108750571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Ardeşen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 242,53795
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.745.325
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108750571
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 242,53795
Başarı Sıralaması: 1.745.325
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,01844
Başarı Sıralaması: 1.746.666
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609097
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-8