2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 108790065 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü tercih kod numarası 108790065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanı: 231,77394

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.944.567

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108790065

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,77394

Başarı Sıralaması: 1.944.567

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,67236

Başarı Sıralaması: 2.069.729

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602478

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5