2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108790021 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108790021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 292,84260

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 971.16

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108790021

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,84260

Başarı Sıralaması: 971.16

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,18300

Başarı Sıralaması: 974.333

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.53475

Başarı Sıralaması: 1102278

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67