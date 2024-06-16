2024 Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204950412 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 204950412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 12+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Doldu-12 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,70085
Piri Reis Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.689.247
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950412
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 245,70085
Başarı Sıralaması: 1.689.247
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,92953
Başarı Sıralaması: 1.666.941
Kontenjan 2022: 21+0
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1586529
Kontenjan 2021: 17+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-6