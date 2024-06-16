2024 Piri Reis Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 204950217 Burslu

204950217 | Piri Reis Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Lojistik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Piri Reis Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 204950217 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 204950217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 340,97208

Piri Reis Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 487.763

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950217

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 340,97208

Başarı Sıralaması: 487.763

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,43067

Başarı Sıralaması:  637.835

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272.2285

Başarı Sıralaması:  560445

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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