2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950403 Ücretli

204950403 | Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950403 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204950403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 273,16686

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.243.200

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950403

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 273,16686

Başarı Sıralaması: 1.243.200

Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,77432

Başarı Sıralaması:  1.186.596

Kontenjan 2022:  23+0

Yerleşen 2022:  Doldu-23

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.86723

Başarı Sıralaması:  1246020

Kontenjan 2021:  21+0

Yerleşen 2021:  Doldu-21

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