2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950405 %50 İndirimli

204950405 | Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950405 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204950405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 319,84099

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 667.673

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950405

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 319,84099

Başarı Sıralaması: 667.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,22538

Başarı Sıralaması:  705.222

Kontenjan 2022:  50+0

Yerleşen 2022:  Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.84742

Başarı Sıralaması:  748625

Kontenjan 2021:  47+0

Yerleşen 2021:  Doldu-47

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 208910104 %50 İndirimli
2024 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 208910104 %50 İndirimli
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550893 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 207550893 İÖ-Ücretli
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102390136 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102390136 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102551314 UÖ-Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102551314 UÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları