2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950405 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204950405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.

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Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 319,84099

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 667.673

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950405

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 319,84099

Başarı Sıralaması: 667.673

Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,22538

Başarı Sıralaması: 705.222

Kontenjan 2022: 50+0

Yerleşen 2022: Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.84742

Başarı Sıralaması: 748625

Kontenjan 2021: 47+0

Yerleşen 2021: Doldu-47