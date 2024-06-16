2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950404 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204950404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 379,72140
Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 267.284
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950404
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Gemi Makineleri İşletmeciliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 379,72140
Başarı Sıralaması: 267.284
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 371,69254
Başarı Sıralaması: 287.662
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307.33191
Başarı Sıralaması: 320129
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12