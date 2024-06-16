2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 204950095 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 204950095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 295,75467
Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 934.522
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950095
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Gemi İnşaatı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 295,75467
Başarı Sıralaması: 934.522
Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,20877
Başarı Sıralaması: 1.052.715
Kontenjan 2022: 60+0
Yerleşen 2022: Doldu-60
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224.14523
Başarı Sıralaması: 1107487
Kontenjan 2021: 56+0
Yerleşen 2021: Doldu-56