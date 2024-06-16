2024 Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 204950095 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 204950095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Doldu-51 kişi yerleşmiştir.

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Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 295,75467

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 934.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950095

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 295,75467

Başarı Sıralaması: 934.522

Kontenjan 2022 – 2023 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,20877

Başarı Sıralaması: 1.052.715

Kontenjan 2022: 60+0

Yerleşen 2022: Doldu-60

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.14523

Başarı Sıralaması: 1107487

Kontenjan 2021: 56+0

Yerleşen 2021: Doldu-56