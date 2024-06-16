2024 Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 204950041 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 204950041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 277,32811
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.182.755
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950041
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 277,32811
Başarı Sıralaması: 1.182.755
Kontenjan 2022 – 2023 : 27+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,74357
Başarı Sıralaması: 635.008
Kontenjan 2022: 16+0
Yerleşen 2022: Doldu-16
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249.54095
Başarı Sıralaması: 799258
Kontenjan 2021: 16+0
Yerleşen 2021: Doldu-16