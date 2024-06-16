2024 Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 204950068 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 204950068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü kontenjanı 52+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 332,57411
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 553.843
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950068
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 332,57411
Başarı Sıralaması: 553.843
Kontenjan 2022 – 2023 : 52+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,91566
Başarı Sıralaması: 512.329
Kontenjan 2022: 56+0
Yerleşen 2022: Doldu-56
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275.17192
Başarı Sıralaması: 534533
Kontenjan 2021: 56+0
Yerleşen 2021: Doldu-56