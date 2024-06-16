2024 Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 204950059 Burslu

204950059 | Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 204950059 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 204950059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 395,46834

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 208.05

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950059

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 395,46834

Başarı Sıralaması: 208.05

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,95862

Başarı Sıralaması:  199.923

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022:  Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331.93921

Başarı Sıralaması:  217631

Kontenjan 2021:  13+0

Yerleşen 2021:  Doldu-13

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