2024 Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204950271 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü tercih kod numarası 204950271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Deniz Brokerliği Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Brokerliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Deniz Brokerliği Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü Taban Puanı: 366,75306
Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 327.38
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950271
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz Brokerliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 366,75306
Başarı Sıralaması: 327.38
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 352,25156
Başarı Sıralaması: 382.098
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297.49259
Başarı Sıralaması: 374105
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9