2024 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 204950394 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 204950394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

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Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 235,19008

Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.880.193

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950394

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 235,19008

Başarı Sıralaması: 1.880.193

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,55110

Başarı Sıralaması: 1.820.188

Kontenjan 2022: 47+0

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1597543

Kontenjan 2021: 47+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-31