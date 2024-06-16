2024 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 204950392 Burslu

204950392 | Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Aşçılık ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 204950392 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 204950392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 357,84598

Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 376.325

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950392

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 357,84598

Başarı Sıralaması: 376.325

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,89287

Başarı Sıralaması:  384.151

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294.94777

Başarı Sıralaması:  389470

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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