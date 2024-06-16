2024 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 204950392 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 204950392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 357,84598
Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 376.325
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950392
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 357,84598
Başarı Sıralaması: 376.325
Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,89287
Başarı Sıralaması: 384.151
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294.94777
Başarı Sıralaması: 389470
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8