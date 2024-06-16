2024 Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108670804 İÖ-Ücretli

108670804 | Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108670804 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108670804 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü   Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 254,15839

Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.543.831

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108670804

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 254,15839

Başarı Sıralaması: 1.543.831

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,17130

Başarı Sıralaması:  1.565.219

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617973

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-30

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