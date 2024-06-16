2024 Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108690257 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 108690257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 303,22521
Pamukkale Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 844.656
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108690257
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Turist Rehberliği
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 303,22521
Başarı Sıralaması: 844.656
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,42661
Başarı Sıralaması: 983.969
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217.04243
Başarı Sıralaması: 1202806
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31