2024 Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108650421 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108650421 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 264,03716

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.382.783

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650421

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,03716

Başarı Sıralaması: 1.382.783

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,58917

Başarı Sıralaması: 1.234.754

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.81724

Başarı Sıralaması: 1318727

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52