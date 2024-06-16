2024 Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108650784 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108650784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Acıpayam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,27890
Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.050.231
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650784
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Süt ve Ürünleri Teknolojisi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,27890
Başarı Sıralaması: 2.050.231
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,41364
Başarı Sıralaması: 2.076.012
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1620270
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-9