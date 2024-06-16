2024 Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108650784 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108650784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Acıpayam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,27890

Pamukkale Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.050.231

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650784

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Süt ve Ürünleri Teknolojisi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,27890

Başarı Sıralaması: 2.050.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,41364

Başarı Sıralaması: 2.076.012

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620270

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-9