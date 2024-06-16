2024 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 108690258 Ücretsiz

108690258 | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 108690258 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 108690258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   Sosyal Güvenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik   Bölümü   Serinhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 250,26189

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.610.051

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690258

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,26189

Başarı Sıralaması: 1.610.051

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,97993

Başarı Sıralaması:  1.406.996

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.59593

Başarı Sıralaması:  1531085

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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