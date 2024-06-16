2024 Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108650333 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 108650333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Honaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 234,77386
Pamukkale Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.887.918
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650333
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 234,77386
Başarı Sıralaması: 1.887.918
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,54503
Başarı Sıralaması: 2.072.846
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1603965
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11