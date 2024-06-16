2024 Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108650766 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108650766 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 272,90065

Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.247.167

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650766

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 272,90065

Başarı Sıralaması: 1.247.167

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,03996

Başarı Sıralaması: 1.167.792

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.72248

Başarı Sıralaması: 1276142

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72