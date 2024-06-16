2024 Pamukkale Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 108650933 Ücretsiz

108650933 | Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Maliye ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Pamukkale Üniversitesi Maliye Taban Puanları ( Önlisans ) 108650933 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Maliye bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 108650933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Maliye   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi   Maliye   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Maliye   Bölümü   Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 229,42981

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.989.199

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650933

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Maliye

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,42981

Başarı Sıralaması: 1.989.199

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,35610

Başarı Sıralaması:  2.225.242

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1624142

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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