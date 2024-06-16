2024 Pamukkale Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 108650051 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 108650051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 282,27659

Pamukkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.112.418

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650051

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 282,27659

Başarı Sıralaması: 1.112.418

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,26374

Başarı Sıralaması: 1.079.314

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.55372

Başarı Sıralaması: 1156022

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82