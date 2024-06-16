2024 Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108650748 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 108650748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Honaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 259,56056

Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.454.516

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650748

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,56056

Başarı Sıralaması: 1.454.516

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,39061

Başarı Sıralaması: 1.366.033

Kontenjan 2022: 82+3

Yerleşen 2022: Doldu-85

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.7523

Başarı Sıralaması: 1304825

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72