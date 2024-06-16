2024 Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108690156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108690156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 306,29698

Pamukkale Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 809.614

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690156

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 306,29698

Başarı Sıralaması: 809.614

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,83200

Başarı Sıralaması: 802.481

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.60284

Başarı Sıralaması: 822307

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47