2024 Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108650863 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108650863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 318,17324

Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 683.886

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650863

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 318,17324

Başarı Sıralaması: 683.886

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,55094

Başarı Sıralaması: 741.954

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246.16915

Başarı Sıralaması: 839352

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67