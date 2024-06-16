2024 Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108650863 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108650863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 318,17324
Pamukkale Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 683.886
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108650863
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 318,17324
Başarı Sıralaması: 683.886
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,55094
Başarı Sıralaması: 741.954
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246.16915
Başarı Sıralaması: 839352
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67