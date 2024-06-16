2024 Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108690194 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108690194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 236,78108
Pamukkale Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.850.626
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108690194
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Emlak Yönetimi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 236,78108
Başarı Sıralaması: 1.850.626
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,46195
Başarı Sıralaması: 1.979.704
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1348505
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-3