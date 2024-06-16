2024 Pamukkale Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 108650024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 108650024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 291,84054

Pamukkale Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 983.984

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650024

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,84054

Başarı Sıralaması: 983.984

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,55734

Başarı Sıralaması: 995.4

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.19224

Başarı Sıralaması: 1004061

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72