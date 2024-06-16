2024 Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108690352 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 108690352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Acıpayam Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 225,00103

Pamukkale Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.075.185

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690352

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,00103

Başarı Sıralaması: 2.075.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Yerleşen 2022: ---

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Kontenjan 2021: ---

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