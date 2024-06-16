2024 Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108650969 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 108650969 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Tavas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 284,20726

Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.085.845

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108650969

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 284,20726

Başarı Sıralaması: 1.085.845

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,65082

Başarı Sıralaması: 968.373

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.76558

Başarı Sıralaması: 997001

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67