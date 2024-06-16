2024 Pamukkale Üni. Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108690373 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108690373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü Serinhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,37567

Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.146.990

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108690373

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 221,37567

Başarı Sıralaması: 2.146.990

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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