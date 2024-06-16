2024 Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 209110074 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 209110074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 281,77579
Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.119.339
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209110074
ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Silah Sanayi Teknikerliği
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 281,77579
Başarı Sıralaması: 1.119.339
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,87771
Başarı Sıralaması: 1.030.377
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229.98818
Başarı Sıralaması: 1031426
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Doldu-34