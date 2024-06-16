2024 Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 209110073 Burslu

209110073 | Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 209110073 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 209110073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi   Silah Sanayi Teknikerliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Silah Sanayi Teknikerliği   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 359,68735

Ostim Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 365.534

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110073

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Silah Sanayi Teknikerliği

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 359,68735

Başarı Sıralaması: 365.534

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,21086

Başarı Sıralaması:  371.321

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.12123

Başarı Sıralaması:  420868

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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