2024 Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110024 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 209110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 352,65892
Ostim Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.626
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209110024
ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 352,65892
Başarı Sıralaması: 407.626
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,00035
Başarı Sıralaması: 406.349
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288.71685
Başarı Sıralaması: 430312
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6