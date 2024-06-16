2024 Ostim Teknik Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 209110015 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 209110015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 352,76683
Ostim Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 406.945
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209110015
ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 352,76683
Başarı Sıralaması: 406.945
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,51108
Başarı Sıralaması: 433.755
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289.34766
Başarı Sıralaması: 426085
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6