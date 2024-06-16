2024 Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110075 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 209110075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 237,15689
Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.843.605
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209110075
ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Lojistik
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 237,15689
Başarı Sıralaması: 1.843.605
Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,53883
Başarı Sıralaması: 2.171.174
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1575678
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-10