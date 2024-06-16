2024 Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110010 Burslu

209110010 | Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110010 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 209110010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi   Lojistik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Lojistik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik   Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-8 kişi yerleşmiştir.

Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 321,25343

Ostim Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 654.02

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110010

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 321,25343

Başarı Sıralaması: 654.02

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,39498

Başarı Sıralaması:  807.259

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.7101

Başarı Sıralaması:  961756

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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