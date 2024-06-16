2024 Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110047 Burslu

209110047 | Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 209110047 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 209110047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 348,09984

Ostim Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 437.308

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110047

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 348,09984

Başarı Sıralaması: 437.308

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,58175

Başarı Sıralaması:  472.369

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.07179

Başarı Sıralaması:  553025

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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