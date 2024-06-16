2024 Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 209110036 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 209110036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 394,61598

Ostim Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 210.933

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110036

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 394,61598

Başarı Sıralaması: 210.933

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,32327

Başarı Sıralaması: 217.71

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317.28052

Başarı Sıralaması: 273875

Kontenjan 2021: 11+0

Yerleşen 2021: Doldu-11