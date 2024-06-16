2024 Ostim Teknik Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 209110052 %50 İndirimli

209110052 | Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ostim Teknik Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 209110052 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 209110052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ostim Teknik Üniversitesi   İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ostim Teknik Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü   Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-68 kişi yerleşmiştir.

Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 306,48552

Ostim Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 807.48

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209110052

ÜNİVERSİTE: Ostim Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 306,48552

Başarı Sıralaması: 807.48

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-68

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,38976

Başarı Sıralaması:  684.381

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022:  Doldu-59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267.79145

Başarı Sıralaması:  601312

Kontenjan 2021:  59+0

Yerleşen 2021:  Doldu-59

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