2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108550397 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108550397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Posta Hizmetleri Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 249,82435
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.617.582
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108550397
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Posta Hizmetleri
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 249,82435
Başarı Sıralaması: 1.617.582
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,81158
Başarı Sıralaması: 1.462.072
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.30278
Başarı Sıralaması: 1356620
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62