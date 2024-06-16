2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 108550088 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 108550088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-66 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 252,44384

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.572.872

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550088

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,44384

Başarı Sıralaması: 1.572.872

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,15718

Başarı Sıralaması: 1.438.483

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.58131

Başarı Sıralaması: 1352373

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52