2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 108550088 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 108550088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-66 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 252,44384
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.572.872
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108550088
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 252,44384
Başarı Sıralaması: 1.572.872
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-66
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,15718
Başarı Sıralaması: 1.438.483
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.58131
Başarı Sıralaması: 1352373
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52