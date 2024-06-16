2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108550291 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108550291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 240,69409

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.778.528

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550291

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,69409

Başarı Sıralaması: 1.778.528

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,06948

Başarı Sıralaması: 1.724.664

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623001

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-53