2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108550388 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108550388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,62843
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.890.635
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108550388
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 234,62843
Başarı Sıralaması: 1.890.635
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,44195
Başarı Sıralaması: 1.888.442
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1609853
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-35