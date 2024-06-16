2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 108570523 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 108570523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 345,77388

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 453.301

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570523

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 345,77388

Başarı Sıralaması: 453.301

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,43615

Başarı Sıralaması: 403.848

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293.249

Başarı Sıralaması: 400228

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31