2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570524 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 108570524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 322,29360
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 644.254
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570524
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 322,29360
Başarı Sıralaması: 644.254
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,82224
Başarı Sıralaması: 643.38
Kontenjan 2022: 52+2
Yerleşen 2022: Doldu-54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263.52288
Başarı Sıralaması: 643308
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52