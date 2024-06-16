2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570524 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 108570524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 322,29360

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 644.254

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570524

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 322,29360

Başarı Sıralaması: 644.254

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,82224

Başarı Sıralaması: 643.38

Kontenjan 2022: 52+2

Yerleşen 2022: Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.52288

Başarı Sıralaması: 643308

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52