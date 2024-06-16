2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 108550422 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 108550422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Kadirli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 257,14520

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.494.078

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108550422

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,14520

Başarı Sıralaması: 1.494.078

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,78004

Başarı Sıralaması: 1.343.059

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.28263

Başarı Sıralaması: 1326649

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36