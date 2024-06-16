2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 108550034 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 108550034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-65 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 267,52057
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.328.694
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108550034
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,52057
Başarı Sıralaması: 1.328.694
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-65
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,04301
Başarı Sıralaması: 1.167.751
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224.4466
Başarı Sıralaması: 1103469
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52