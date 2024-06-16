2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108570536 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108570536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 308,66395

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 783.177

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570536

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,66395

Başarı Sıralaması: 783.177

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,87132

Başarı Sıralaması: 791.309

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---