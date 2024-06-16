2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108570536 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108570536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 308,66395
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 783.177
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570536
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 308,66395
Başarı Sıralaması: 783.177
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,87132
Başarı Sıralaması: 791.309
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---